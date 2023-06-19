أحمد موسى: مصر شعارها الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وعدم تقسيمها.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لأول مرة يزور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ووفد برلماني، ليبيا، في موكب رسمي، حيث استقبله عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه أجرى تحقيقات صحفية في الفترة من عام 1990 حتى 1991 في ليبيا، مشيرا إلى أنه كان يسير وكأنه في مصر.

وأشاد أحمد موسى بحفاوة الاستقبال التي تلقاها الوفد البرلماني المصري في ليبيا، مضيفا: «إحنا وليبيا حاجة واحدة طول التاريخ، وليبيا تعرضت على مدار سنوات لفوضى ودمار كانت مصر أكثر من حزن على ما حدث في ليبيا، وهذه الزيارة من الأهمية بمكان، وكلمة المستشار «جبالي» كانت مهمة جدا؛ لأنها بدأت بارتجال لتعبر عن ما بداخله بشأن علاقات مصر وليبيا، وتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الليبية في كل المحافل».

ونوه أحمد موسى أن مصر كان شعارها الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية وسيادتها وعدم تقسيمها، خاصة وأن مصر وقفت أمام كل محاولات الطامعين في ثروات الدولة الشقيقة.