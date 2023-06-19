كأني في شوارع مصر ..أحمد موسى يحكي تفاصيل زيارته إلى ليبيا عام 1991

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية وقفت ضد محاولات تقسيم ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصر وليبيا دولة واحدة"، لافتا: "مصر وقفت أمام محاولة سرقت ثروات الشعب الليبي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "دور مصر كان واضح وصريح من البداية"، موضحا: "زيارة رئيس مجلس النواب المصري لليبيا مهمة للغاية".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "القيادة السياسية المصرية حريصة على تقديم كل أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق وحدة واستقرار وسلامة ليبيا الشقيقة".



واسترسل: "ذهبت لليبيا في عام 1991، وعملت تحقيقات صحفية في داخل ليبيا، ومشيت هناك كأني ماشي في السلوم أو مطروح محسيتش بأي غربة، ماشي كأني في العتبة"، موضحا: "

