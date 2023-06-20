مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

شهد حوش مقابر الصدقة بمقابر سيدي خلف خلال 18 ساعة الأخيرة نشوب سلسلة من المشادات الكلامية والتشابك بين أسرة الشاب "محمد عادل" والمعروف إعلاميا بقاتل الفتاة "نيرة أشرف" ضحية حادث المنصورة من جهة و القائمين على دفن الموتى وعلي رأسهم ابنهم بمقابر الصدقة الجارية عقب تعليق أسرة الشاب لافتة رخام مدون عليها عبارة "ادعوا للشهيد عروس الجنة محمد عادل" الأمر الذي على أثره دفع مشرف مقابر سيدي خلف على منعهم ودفعهم للخروج من حوش مقابر الصدقة كونه غير مملوك لهم ومنسوب فضل الدفن في عيون مقابر إلى المتبرع بالصدقة من أسرة الشيشيني من أكبر عائلات مدينة المحلة.



في ذات السياق شرعت شقيقه الصغرى للشاب المتهم عقب دفنه بالمقابر علي وضع رخامة مساحتها نحو "40*70 سم2" سعيا في تخليد وفاته أعلى موقع دفنه بحوش المقابر.

كما أقدمت شقيقة الشاب المتهم على تصويرها فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكانت حالة من الحزن والوجيعة ممزوجة بلحظات من الفرح بتحقق القصاص العادل بتطبيق حكم ال

الإعدام قد ظهرت في حق الشاب "محمد عادل" المتهم بإنهاء حياة الفتاة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعد مرور قرابة العام علي حادثة بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة وذلك داخل محبسه بسجن جمصة العمومي بطريق الدولي الساحلي وتسليم جثمانه إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي لتسليمه لأسرته وذويه .

وتصاعدت ملامح الحزن والألم خيمت ملامحه علي وجوه أفراد أسرته وأقاربه الذين اتشحوا بارتدائهم الملابس السوداء والوقوف لأكثر من 3 ساعات متواصلة أمام مسجد البرجي بجوار والدته وشقيقته انتظارا لوصول جثمان الشاب وأداء صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة العصر في مشهد جنائزي مبكي للمارة حتي دفنه بمدافن الصدقة التابعة لأسرة الشيشيني بمقابر سيدي خلف بنطاق حي اول المحلة.

وأفادت مصادر أمنية داخل سجن جمصة العمومي أن أسرة الشاب المتهم زارته يوم الثلاثاء الماضي بحضور والدته وشقيقته عقب صلاة الظهر واستمرت مدة الزيارة نحو 40 دقيقة داخل مكان مخصص بصاله مساحته 8 م2 للزيارات وهو مرتديا البدلة الحمراء وكانت رؤيه أسرته له بمثابة مشاهد الوداع الأخير حيث انهارت الأم في الدموع والحسرة حينما شاهدته.

كما أقبل الشاب علي احتضانها وأخذ ينظر بعينيه إلى شقيقتيه ويطبطب على أكتاف من حضر لزيارته (كان لا يعلم موعد إعدامه) .

وتابعت المصادر موثوقة داخل السجن أن زياره أسرته انصرف من داخل محبسه الشاب في الساعة 3 عصرا علي الأكثر بينما نقل الشاب للمرة الأخيرة إلي محبسه بعنبر المخصص للمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام وهو في حاله سيئة نفسيا عقب رحيله أهله وتسلم ما حملوه له من ملابس و اطعمه تكفيه نحو 20 يوما على الأكثر .



في ذات السياق أفادت مصادر داخل السجن أنه في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء تم تخصيص حراسه خاصة للاصطحاب المتهم وإخطاره بتنفيذ موعد حكم الإعدام بنقله إلي غرفة خاصه به مرتديا زيه المعتاد أحمر اللون وقدمت له الحراسة مصحف للقرآن الكريم وبعض الأطعمة وسجادة صلاة ومطويات تحوي بعض الأذكار الأمر الذي دفع الشاب المتهم يبكي وينهار في الدموع ولم يستطع القدرة على الحركة وتمالك أعصابه إثر صدمته بقرب لحظات النهاية وفقد الحياة.



بينما في الساعة الرابعة صباحا طلب الشاب من أحد حراس الأمن المقيد بيده أن يصلي صلاة الفجر عقب سماعه اذان المسجد داخل محبسه وأخذ في تلاوة بعض السور القرآنية لمدة زمنية تصل إلي ساعه الأكثر وعقبها تم تقييمه للمرة الأخيرة استعدادا للتنفيذ موعد حكم الإعدام .



من ناحية أخرى في مشهد وقف فيه الشاب "محمد عادل" مرتديا البدلة الحمراء مغمي العينين بحضور قاض للتنفيذ الحكم وبجواره أحد الأئمة من مشايخ الأوقاف وعدد من أفراد الحراسة بعدما تم حمله إلى أبواب غرفة الإعدام أمام صندلة تنفيذ العقوبة ودقت ساعة التنفيذ بوفاته وتسليمه داخل سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة ونقله من سجن جمصة العمومي إلي المستشفي الدولي خلال 40 دقيقة استعدادا لإخطار أهله وذويه وتسليم جثمانه .



أفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب محمد عادل قاتل نيرة الذي نُفذ فيه حكم الإعدام أن والدته تم نقلها إلى المستشفى فاقدة النطق عقب تعرضها لوعكة صحية .

وكشفت المصادر المقربة من أسرة محمد عادل أصرت على عدم إخبارها بموعد تنفيذ الحكم إلى اللحظة الأخيرة وفور علمها انهارات وفقدت القدرة على النطق وتم نقلها إلى المستشفى .

وكان أهالي محلة البرج بمدينة المحلة الكبرى، شيعوا منذ قليل، جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقه صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن جمصة بالدقهلية.

كان سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، قد شهد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح اليوم الأربعاء، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.

وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عادل عوض الله إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وذلك لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

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