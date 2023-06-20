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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول حكومي يحذر من اندلاع حرب أهلية بدولة عربية

صدى البلد

قال حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي، اليوم الثلاثاء، إن ما يجري في الجنينة وكتم "جرائم مكتملة"، والاغتيالات التي تجري قد تقود المجتمع للانزلاق في "الحرب الأهلية".

وبحسب وسائل إعلام دعا مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق فيما وقع من جرائم واغتيالات في دارفور، مشدداً بالقول: "أدعو أطراف النزاع في السودان للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب"، كما دعا حاكم الإقليم، الاتحاد الإفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة "دون تسييس للتحركات الإقليمية".

وقبلها، قال مناوي، إن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه، مؤكدا أنه يجب إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لتقديم الجناة فوراً إلى العدالة، مشيراً إلى أنهم حاولوا احتواء الكارثة بالتواصل مع الإدارة الأهلية والقُوى العسكرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مناوي إقليم دارفور منطقة منكوبة مع استمرار أعمال "النهب والقتل".

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