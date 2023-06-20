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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب علي مدار الساعات القليلة الماضية حالة من الانخفاض على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2,185 جنيها للجرام.

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ارتفاع جديد في أسعار الذهب والدولار عالميا | تفاصيل

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الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب في مصر اليوم 20_6_2023|فيديو

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة بدون مصنعية تراجع تدريجي الأمر الذي يعد فرص لراغبي شراء الشبكة خاصة أن يرتبط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي الذي يشهد تقلبات فى الأسعار.

أسعار الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مايلي :-

عيار 24 بيع 2,486 شراء 2,497
عيار 22 بيع 2,279 شراء 2,289
عيار 21 بيع 2,175 شراء 2,185
عيار 18 بيع 1,864 شراء 1,873
عيار 14 بيع 1,450 شراء 1,457
عيار 12 بيع 1,243 شراء 1,249
الاونصة بيع 77,306 شراء 77,661
الجنيه الذهب بيع 17,400 شراء 17,480
الكيلو بيع 2,485,714 شراء 2,497,143

أهمية أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر  بالإضافة إلى المستثمرين حيث أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها  الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتب.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب عالميا تراجع حاد في الفترة الأخيرة لينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، خاصة بعد إشارة الفيدرالي الأمريكي للإقدام على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

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400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

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اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-6-2023

كما سجلت العقود الآجلة للذهب تراجع بنسبة 1.18% إلى 1945 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.4% إلى 1934 دولارا للأوقية، بالمقابل ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.37% إلى 102.910 نقطة.
كما سجل المعدن الأصفر  1956 دولارا للأونصة الذهب، خاصة فى ظل التوقعات حول قيام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة خلال اجتماعه القادم.

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