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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية يشيد بالجهود المبذولة في مدينة العلمين الجديدة

صدى البلد

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، يتفقد خلالها عددا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومنطقة الداون تاون، والحى اللاتينى، وغيرها.

في سياق متصل زار وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية ضم سفراء دول (الأورجواي وكوبا وبنما وجواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وإكوادور وتشيلي)، مدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، يرافقهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأمريكية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأت الزيارة باستقبال وفد سفراء أمريكا اللاتينية، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يوضح عدداً من المشروعات الجارية بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وقد طرح الوفد عدة أسئلة عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة الاقتصادية بها، ومكوناتها.

وقام سفراء أمريكا اللاتينية بجولة تفقدية بالمشروعات الجارية وأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج وشملت الزيارة الممشى السياحي ثم جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالجهود المبذولة وسرعة الإنجازات على أرض الواقع، وقدموا الشكر للجميع على حسن الاستقبال والضيافة.

جدير بالذكر أن منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجاً بمراحل التشطيب، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الشائع عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط.
 

 

اسكان الأبراج الأبراج الشاطئية الأسكان التكنولوجيا الدكتور عاصم الجزار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الداون تاون العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية

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