طلاب الثانوية العامة بالمنيا: امتحان الفرنساوي سهل ومخرجش عن النماذج

قدم صدى البلد بثا مباشرا لمعرفة آراء طلاب الثانوية العامة بالمنيا عقب امتحان مادة اللغة الفرنسية.

أكد الطلاب ان الامتحان كان سهلا ومباشرا وجاء من المذكرات والنماذج التي حرصوا على المذاكرة منها طوال العام ولم يكن صعبا أو يحتوي على أسئلة تحتاج إلى تفكير فقد كان مباشرا موضحين أيضا ان وقت الامتحان كان مناسبا.



يشار إلى ان 40 ألفا و704 طلاب وطالبات أدوا امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا، داخل 100 لجنة، حيث يتم توفير الأجواء التي تساعد الطلاب على التركيز والابتعاد عن التوتر العصبي، ما يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة. وحتى كتابة هذه السطور لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنيا شكاوى من صعوبة الامتحان.



وقال المهندس حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم، إنه يتم تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، وعدم دخول الطلاب بالأجهزة الإلكترونية.

مشيرا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أكد على اتصال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفة عمليات المحافظة لتذليل أي مشكلات تواجه الطلاب والمراقبين، خلال أداء الامتحانات.



يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.



جاءت الجولة خلال الاستراحة بين الفترتين، حيث حث المحافظ الطلاب على التركيز، والبعد عن التوتر العصبي، والالتزام بضبط النفس، مما يحفظ لهم الهدوء الذى يساعدهم على التفكير السليم والإجابة الصحيحة، موجهاً بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار تفعيل العمل بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية التابعة لها على مدار الساعة ، والاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي مشكلات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أو المراقبين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحلها .

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