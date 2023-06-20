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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صور عملة الـ20 جنيه الجديدة ومواعيد الطرح..تفاصيل

صدى البلد

تبدأ البنوك وفروعها داخل السوق المصرية في توزيع عملة الـ 20 جنيهh البلاستيكية الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل؛ والتي جرت عمليات طباعتها واصدارها من المطابع المركزية الجديدة بالبنك المركزي المصري بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

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وفقا لمستهدفات البنك المركزي المصري بشأن عمليات اصدار العملات البلاستيكية الجديدة والتي تسير وفقا لخطة محددة، لتطوير شكل العملة المصرية، إذ صرحت مصادر مطلعة لـ صدي البلد بأن عمليات تداول الفئة الجديدة من العملة ستكون مع  موسم عيد الأضحى، سواء مع بدء احتفالات العيد أو قبلها بأيام قلائل.

قالت المصادر إن عمليات تداول الفئة الجديدة من العملة لن يصاحبها عمليات إلغاء كامل للعملات الورقية الحالية، مؤكدة أن عمليات سحب العملات من فئات 10 و 20 جنيها ستكون تدريجية ووفقا لمعدلات إهلاكها.

وأوضحت أن إصدارات عمليات العملة الجديدة لمواكبة التغييرات العالمية وتأمينها من التزوير و التلف وهو ما يعني الحفاظ علي موارد الدولة جراء اهلاك العملة.

وينشر موقع صدي البلد الاخباري صور العملة الجديدة

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