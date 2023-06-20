عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موبايل رائع من سامسونج بـ3700 جنيه.. اشتري Google Pixel الجديد بربع الثمن

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

منافس الآيفون بربع الثمن.. اشتري موبايل Google Pixel الجديد

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

على طريقة اللمبي 8 جيجا.. قريبا زرع أول شريحة في دماغ الإنسان

أعلن إيلون ماسك، المؤسس المشارك لشركة Neuralink، أن المرحلة التجريبية البشرية المنتظرة لزرع شريحة في المخ ستبدأ في وقت ما من هذا العام، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة من الحكومة الأمريكية، وكشف ماسك أن التجربة الأولية ستشمل زرع تقنية الشركة في مريض يعاني من الشلل النصفي أو الكامل.

 

بـ 4800 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي جدا للشباب

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

 

بأقل من 6000 جنيه.. موبايل جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت العلامة التجارية ZTE الهاتف الذكي  Blade A72s ، بسعر مناسب جدا ويأتي مع مواصفات مميزة.

 

عرض الثلاثاء.. موبايل سامسونج جديد رائع بـ 3700 جنيه

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

الايفون Google إيلون ماسك شاومي سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

ضبط زوج الفنانة بوسي.. اتهامات بسرقة 8 ملايين جنيه من طليقها

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق vivo X90s.. وتسريب سعر أرخص هاتف رائد من هونر

Honor 90 Lite .. تسريب سعر أرخص هاتف رائد من هونر

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز vivo X90s

أخبار التكنولوجيا| ميتا تخوض معركة شرسة لمنع طالبان من استخدام واتساب.. وأقوى موبايلات سامسونج وشاومي للشراء هذا العام

بمعالج كوالكوم وبطارية 5000 مللي أمبير.. أفضل موبايل أوبو Oppo لمحدودي الدخل

تسريبات تكشف مفاجآت عن أفضل جهاز تابلت في العالم

فعلها فورا.. ميزات في واتساب ستغير تجربتك تماما

لطلبة الجامعة .. أقوى موبايلات سامسونج وشاومي للشراء هذا العام

ترشيحاتنا

الكشف عن هوية منفذ عملية مستوطنة عيلي شمال رام الله.. صور

نائب يوضح كيفية إنقاذ الهوية المصرية من شر الجماعة الإرهابية

قبل العيد.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 20 مليون جنية

بوادر أزمة .. أوكرانيا توبخ حكومة إسرائيل

مدبولي: المدارس الفنية والحرفية عنصر رئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة

سفير الهند لدى روسيا: لن نغير موقفنا من الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

مذكورة في القرآن.. جمال شعبان يتحدث عن فوائد عشبة منسية

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة المطربة هبة طوجي

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

فيديو

التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

متى تبدأ؟.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص | اعرف هتقبض كام

مقطع فيديو صادم .. شاب ينقض على إمرأة وابنتها في وضح النهار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ