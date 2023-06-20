أخبار التكنولوجيا| موبايل رائع من سامسونج بـ3700 جنيه.. اشتري Google Pixel الجديد بربع الثمن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
منافس الآيفون بربع الثمن.. اشتري موبايل Google Pixel الجديد
نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.
على طريقة اللمبي 8 جيجا.. قريبا زرع أول شريحة في دماغ الإنسان
أعلن إيلون ماسك، المؤسس المشارك لشركة Neuralink، أن المرحلة التجريبية البشرية المنتظرة لزرع شريحة في المخ ستبدأ في وقت ما من هذا العام، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة من الحكومة الأمريكية، وكشف ماسك أن التجربة الأولية ستشمل زرع تقنية الشركة في مريض يعاني من الشلل النصفي أو الكامل.
بـ 4800 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي جدا للشباب
نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.
بأقل من 6000 جنيه.. موبايل جديد بكاميرا 50 ميجابكسل
أطلقت العلامة التجارية ZTE الهاتف الذكي Blade A72s ، بسعر مناسب جدا ويأتي مع مواصفات مميزة.
عرض الثلاثاء.. موبايل سامسونج جديد رائع بـ 3700 جنيه
نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.