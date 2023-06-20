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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 4800 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي جدا للشباب

صدى البلد

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي للفئة المتوسطة Xiaoimi Redmi 11 Prime 5G من  موقع أمازون الهند، ليصل سعره بعد الخصم إلى 13 ألف روبية هندية (أي أكثر من 4800 مصري تقريبا).

بـ 4800 جنيه فقط..اشتري موبايل شاومي جدا للشباب

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 11 Prime 5G

 

جاء هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G بمعالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Dimensity 700، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويقدم هاتف شاومي Redmi 11 Prime 5G، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.2.

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يحتوي هاتف شاومي ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. ويعمل هاتف ش بواسطة واجهة المستخدم MIUI 13، مع نظام التشغيل Android 12

شاومي Xiaomi Redmi Xiaomi Redmi 11 Prime 5G العروض

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