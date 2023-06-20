أول تعليق من روسيا بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للصين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين تتعلق بالعلاقة الثنائية بين واشنطن وبكين، والتي أعرب الجانب الصيني مرارا عن تقييمه بشأنها، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لزيارة بلينكين للصين، فإن هذه القضية تتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، لافتا إلى أن الصينيين قدموا تقييمهم للعلاقات مع الولايات المتحدة مرات عديدة، بما في ذلك أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية.

وأوضح لافروف أن روسيا تعتبر العلاقة الصينية الأمريكية حقيقة قائمة وتعكس مسار واشنطن في الاتجاه الصيني، وموقف الصين المبدئي من العلاقات مع واشنطن هو أنه لا ينبغي أن تكون هناك محاولات تقوض المصالح المشروعة للصين، بما في ذلك المصالح التي تتعلق بالمنطقة المجاورة مباشرة للصين.

وقام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى الصين استغرقت يومين التقى خلالها بـ وزير الخارجية الصيني شين جانج، وكبير الدبلوماسيين الصينيين في الحزب الشيوعي، وانج يى، وفي ختام زيارته التقى بلينكن مع الرئيس الصيني شي جين بينج في زيارة غير متوقعة.