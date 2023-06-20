حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. الإفتاء توضح

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الممكن ان يقوم الحاج بتوثيق ذكرى عظيمة مثلالحج أو العمرة، ولكن لا بد أن يكون هذا التصوير بعيدا عن الضرر للأخرين، وأن يكون في حدود توثيق الصورة فقط.

وقال خالد عمران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه ينبغي على الحاج أو المعتمر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، بعيدا عن الأهواء الشخصية.

إعاقة الطواف أو المناسك

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التصوير للتوثيق مباح ولا شيء فيه شريطة عدم الإضرار بالآخرين أو إعاقة الطواف أو المناسك.