وصول حجاج جمعيات كفر الشيخ وبنى سويف الأراضى المقدسة|صور

وصل اليوم الأراضي المقدسة حجاج جمعيات محافظات كفر الشيخ وبنى سويف والجمعيات المركزية.

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، هناك متابعة وتفقد للمخيمات فى عرفات ومنى، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج وذلك استعدادا لاستلام المخيمات، التى سيتم تصعيد الحجاج اليها يوم الاثنين المقبل .

وأضاف عبدالموجود فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن المخيمات يتوافر بها كافة الخدمات، موضحا ان المخيمات مكيفة الهواء وبها خدمة إعاشة كاملة وتوفير كافة الاحتياجات من المياه والعصائر والوجبات، فضلا الى تقديم الارشاد والتثقيف بشكل مستمر من خلال الوعاظ والواعظات لجميع حجاج الجمعيات الأهلية .



وعن آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية القادمين من مصر ، قال رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن أخر افواج حجاج الجمعيات الأهلية ستصل مكة اليوم الاربعاء، قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الاحمر ويبلغ عددهم 467 حاجا، كما وصل عدد الحجاج الثلاثاء الموافق ٢٠يونيو ٥٦٤ حاج الى مكة وذلك من محافظات ،كفر الشيخ ، وبنى سويف ، والجمعيات المركزية هذا بالاضافة الى وصول ٢٧٠ آخرين الى المدينة .

وقال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، الحمد لله الحالة الصحية للحجاج مستقرة، وهناك تتسبق كامل بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن، لمتابعة حالة الحجاج وتواجد العيادات الطبية طوال ال ٢٤ ساعة لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفورى فى حال وجود اى شكوى مؤكدا ان الحالة الصحية للجميع مستقرة .

وحول خطة التصعيد ، قال هناك استعدادات مكثفة حتى استلام المخيمات والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها، كما ان هناك خطة زمنية اثناء البدء فى نزول الحجاج وسيتم ذلك على مراحل حتى لا يحدث تكدس سواء اثناء النزول من الفنادق وايضا صعود الباصات حتى الانتهاء من مراحل التصعيد وذلك من أجل توفير الراحة والتيسير على الجميع حتى تسكينهم فى الخيام بالمشاعر المقدسة .

استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية

وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية من القاهرة إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لأداء فريضة الحج، ليكتمل بذلك وصول 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها، مطالبة كافة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.



كما يتابع يوميا أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، و حرص على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.



جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

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