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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة قوية بمباريات اليوم الأول لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش 2023

صدى البلد

شهد اليوم الأول من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، منافسات قوية بين أبطال العالم المشاركين في أولى مباريات دور المجموعات، مما انعكس على تفاعل الجماهير وممثلي وسائل الإعلام المتواجدين لتغطية الحدث، واستطاع 5 لاعبين مصريين تحقيق الفوز وحصد أولى النقاط.

بدأت البطولة بحفل افتتاح حضره السيد/إليكس جوف، رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، والسيد/عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، تلاه انطلاق 6 مباريات متتالية بملعب زجاجي مطابق للمواصفات العالمية بمشروع Eastown District New Cairo، وسط إشادة بمستوى تنظيم البطولة التي يشرف عليها الكابتن كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش، وتقام تحت رعاية البنك التجاري الدولي (مصر) CIB، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.


استهلت نوران جوهر، لاعبة أندية وادى دجلة ماراثون انتصارات الأبطال المصريين بفوزها على نيلي جيليس بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-0)، وفي المباراة التالية استطاع دياجو إلياس التغلب علي الدجلاوي مازن هشام بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5)، وفازت زميلته بالنادي هانيا الحمامي بالفوز على أوليفيا فيلتنشر بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-7).


وحقق بطل النادي الأهلي مصطفى عسل الفوز على فيكتور كراون بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) ، وتغلبت نور الشربيني على نور الطيب بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10-11) (11-10) (11-7)، واختتم اليوم الأول بفوز لاعب وادي دجلة علي فرج على بول كول بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-3) (11-7).


ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الثاني لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من جويل كينج مع جورجينا كينيدي، ومحمد الشوربجي مع طارق مؤمن، ونوران جوهر مع هانيا الحمامي، ويواجه دياجو إلياس اللاعب مصطفى عسل، ونيلي جيليس مع أوليفيا فيلتشر، ومازن هشام أمام فيكتور كراون.


وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

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