استفزازي وغير مسئول.. رد عاجل من بكين بعد تصريحات بايدن عن الرئيس الصيني

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، علي تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن الأخيرة، واعربت عن عن احتجاجها الشديد على التصريح الذي وصف فيه نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تصريحات الجانب الأمريكي سخيفة للغاية وغير مسؤولة للغاية ومخالفة للوقائع وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح"، حسبما نقلت رويترز.

وأضافت أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الحازم".

وكان بايدن وصف شي بـ"الديكتاتور" بينما كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.

وذلك بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين ولقائه الرئيس شي هناك.