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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

241 ساحة ومسجدا.. استعداد أماكن أداء صلاة عيد الأضحى في القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة. 

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

من جانبه، قال الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إنه تم تخصيص 241 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة. 

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

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