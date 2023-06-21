تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

الفستان الأزرق رقص.. قال محمد سلامة، جار سيدة الفستان الأزرق، إن الفيديو الذي انتشر لـ السيدة وهي ترقص تسبّب في مشكلات كثيرة لها ولأسرتها وللعائلة بالقرية.

الفستان الأزرق فيديو

وأضاف جار سيدة الفستان الأزرق، خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن السيدة تركت القرية بالكامل، وزوجها هو الآخر ترك القرية، وقام بـ تطليقها بعد انتشار الفيديو على تيك توك، ليصبح ترند على السوشيال ميديا، وتتصدره عبارات "الفستان الأزرق رقص"، و"رقص الفستان الأزرق"، و"الفستان الأزرق فيديو".

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