عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

لقطة من رقص سيدة
لقطة من رقص سيدة الفستان الأزرق

الفستان الأزرق رقص.. قال محمد سلامة، جار سيدة الفستان الأزرق، إن الفيديو الذي انتشر لـ السيدة وهي ترقص تسبّب في مشكلات كثيرة لها ولأسرتها وللعائلة بالقرية.

الفستان الأزرق فيديو

وأضاف جار سيدة الفستان الأزرق، خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن السيدة تركت القرية بالكامل، وزوجها هو الآخر ترك القرية، وقام بـ تطليقها بعد انتشار الفيديو على تيك توك، ليصبح ترند على السوشيال ميديا، وتتصدره عبارات "الفستان الأزرق رقص"، و"رقص الفستان الأزرق"، و"الفستان الأزرق فيديو".

اقرأ أيضًا: فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور| «فيديوجراف»

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

للمزيد حول مقطع رقص الفستان الأزرق وماذا قالت عنه سيدة الفستان الأزرق ياسمين ورد فعل زوجها بعد انتشار الفيديو، شاهد الفيديوجراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

عمليات بيع كبيرة في سوق الذهب بمصر قبل إجازة عيد الأضحى

النيابة العامة تأمر بحبس معيد طب طنطا شرع في قتل أستاذ بالكلية

سطلانة وهدف كهربا "فشنك" والزوجة الثانية| أشهر 10 تصريحات ساخرة لمرتضى منصور

ترشيحاتنا

الرئيس السويسري يعلن موعد تنحيه عن الرئاسة

نشرة الحوادث.. حبس معيد طب طنطا.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون.. والمفوضين تبرئ مرتضى من الجرائم المخلة بالشرف

إسرائيل تهدد باستخدام القوة لإزالة موقع لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

العمر مجرد رقم| رونالدو وثنائي مصري.. نجوم هزموا الزمن في ملاعب كرة القدم

أوبو بتبيع ببلاش.. موبايل OPPO جديد بسعر 3500 جنيه فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فوائد عصير القصب وأضراره وكم سعر حراري في الكوب الواحد

فيديو

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ