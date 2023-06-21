قبل عيد الأضحى.. شروط جديدة للزواج في مصر

تعد إشكالية الزواج والخطبة في أيام عيد الأضحى المبارك من العادات والأمور المصرية الشائعة عند المصريين، فكثرة الزواج بأيام العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك، عادة لها أصل في شريعة الدين الإسلامي وتعود عليها المواطنون في مصر منذ عقود.

وبالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك نرصد في التقرير التالي الشروط التي حددها مشروع قانون الفحص الطبي، والذي تقدم به عضو البرلمان كريم السادات خلال دور الانعقاد الثاني، ولأهميته قام مجلس النواب بإحالته للجان المختصة لمناقشته ودراسته، خاصة أنه ينظم عملية الزواج في مصر من أجل تفادي العديد من المشكلات التي تظهر نتيجة العشوائية وعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

شروط الزواج الجديدة قبل عيد الأضحى المبارك

ونظرا لأن الزواج من الأمور التي يهتم بها الجميع بلا استثناء، يعتبر مشروع القانون السابق ذكره ضمن أهم القوانين الذي تم التقدم بها بالبرلمان الحالي، حيث تمثلت أهداف مشروع القانون في الحفاظ على صحة الأسرة العامة وتماسكها وترابطها ودحر أي شيء يهدد ذلك عبر عدد من الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها طرفا الزواج قبل الإقدام على الخطوة.

الشروط التي وضعها مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، لم تأت لتعقيد المقبلين على هذه الخطوة أو لعرقلة أهدافهم، وفقا لما صرح به مقدم مشروع القانون، البرلماني كريم السادات، بل جاءت في الأساس دعما وحماية لهم من المفاجأت التي طالما تظهر بعد إتمام عقد الزواج وإنجاب الأطفال، خاصة في ظل التسرع الكبير الذي أصبح يسود البعض للزواج متناسيين أن هذه الخطوة من اصعب وأهم الخطوات التي قد يتخذها الانسان في حياته.

كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج بقانون الفحص الطبي

ووفقا لمشروع قانون الفحص الطبي، فالمقبلون على الزواج يلتزمون بإجراء فحص مبكر واجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.

ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.

وحدد القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحا لهم كامل الحرية في اتخاذ قرارتاهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغاؤه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .

ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

رسوم الزواج الجديدة

وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.

موعد عيد الأضحى المبارك

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، حيث أوضح أنه وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وستبدأ أيام عيد الأضحى في مصر من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

وعن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة، فمن المقرر أن تكون في الساعة: 5:47 صباحا، أما موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية فتكون الساعة: 5:51 صباحا.

هلال شهر ذي الحجة

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أنها قامت باستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا بعد غروب شمس يوم الأحد الماضي بواسطة اللجان الشرعية والعلمية في أنحاء الجمهورية، وعلى ذلك أعلنت دار الافتاء المصرية أن يومَ الاثنين الذي تزامن قدومه أمس الأول، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1444 هجريا.