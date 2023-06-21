انفجار عنيف يهز العاصمة الفرنسية.. واندلاع حرائق في العديد من المباني |فيديو

أفادت الشرطة الفرنسية، بوقوع انفجار عنيف هز أحد الشوارع في وسط باريس، اليوم الأربعاء، نتيجة تسرب للغاز، حيث اشتعلت النيران في العديد من المباني وتم تحذير الناس لتجنب المنطقة.

ووقع الانفجار في ساحة ألفونس لافيران في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة المركزية للعاصمة الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ودخانا يتصاعد من مبنى مدمر في الشارع.

كانت باريس هدفا متكررا للهجمات الإرهابية، ولكن في هذه الحالة تقول الشرطة إن السبب كان انفجار غاز.

وقال رئيس بلدية الدائرة 5 في باريس، إن النيران اشتعلت في عدة مبان وأغلقت الشوارع المحيطة بموقع الانفجار.

من جانبها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، انهيار مبنى بشكل جزئي في باريس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي ضحايا للانفجار.