حماة وطن: الرئيس السيسي نقل مصر من لا دولة إلى "دولة"

بملتقى الأحزاب السياسية

أكد النائب أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المنافسة السياسية لا تعمل على خلق المناخ السياسى الملائم من العمل سويا لتحقيق التنمية الشاملة، ولكن الحاجة إلى التعاون الدائم بين الأحزاب والقوى السياسية خطوة هامة لدعم التنمية وهو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الحوار الوطنى بين جميع الأطراف ليُعيد لحمة جميغ الأطراف من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك فى كلمته بالمرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

التنمية المستدامة مع الدولة المصرية



وأكد على أن خزب حماة الوطن يسعى دائمًا أن يكون رائد وذارع أساسي فى التنمية المستدامة مع الدولة المصرية والانتقال للجمهورية الجدية قائم على الشمولية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى يُطلقها الحزب من خلال الأمانات المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المصريين.

من جانبه طرح النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، رؤية الحزب السياسية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستحقاق الدستورى القادم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، ومواصلة الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد ثورة التنمية والبناء، وعمل على نقل مصر من لا دولة إلى دولة، مشسرا إلى أن رؤية الحزب الوقوف خلف القيادة السياسية من أجل دعم الوطن والمواطن.

وأكد نصير على أن عقب هذا الاستحقاق سنكون أمام مواصلة العمل وفقا للدستور بشأن انتخابات المحليات والتى تعد استحقاق دستورى، وهو ما يعمل عليه الحزب على مدار الفترة القادمة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.



ويشارك في الملتقى، أعضاء الهيئة البرلمانية، أمناء التنظيم أمناء الشباب أمناء العمل الجماهيري.