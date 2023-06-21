عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بملتقى الأحزاب السياسية

حماة وطن: الرئيس السيسي نقل مصر من لا دولة إلى "دولة"

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

أكد النائب أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المنافسة السياسية لا تعمل على خلق المناخ السياسى الملائم من العمل سويا لتحقيق التنمية الشاملة، ولكن الحاجة إلى التعاون الدائم بين الأحزاب والقوى السياسية خطوة هامة لدعم التنمية وهو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى  من خلال الحوار الوطنى  بين جميع الأطراف ليُعيد لحمة جميغ الأطراف من أجل مصلحة الوطن.
جاء ذلك فى كلمته بالمرحلة الأولى من أكبر ملتقى سياسي بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة. 

التنمية المستدامة  مع الدولة المصرية 


وأكد على أن خزب حماة الوطن يسعى دائمًا أن يكون رائد وذارع أساسي فى التنمية المستدامة  مع الدولة المصرية والانتقال للجمهورية الجدية قائم على الشمولية والعدالة والمساواة،  وذلك من خلال المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى يُطلقها الحزب من خلال الأمانات المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المصريين.

 

من جانبه طرح النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن،  رؤية الحزب السياسية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الاستحقاق الدستورى القادم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، ومواصلة الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد ثورة التنمية والبناء، وعمل على نقل مصر من لا دولة إلى دولة، مشسرا إلى أن رؤية الحزب الوقوف خلف القيادة السياسية من أجل دعم الوطن والمواطن.

 

وأكد نصير على أن عقب هذا الاستحقاق سنكون أمام مواصلة العمل وفقا للدستور بشأن انتخابات المحليات والتى تعد استحقاق دستورى، وهو ما يعمل عليه الحزب  على مدار الفترة القادمة.
ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

 

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.


ويشارك في الملتقى، أعضاء الهيئة البرلمانية، أمناء التنظيم أمناء الشباب أمناء العمل الجماهيري.

الحوار الوطني التنمية المستدامة التنمية الشاملة الاستحقاق الدستورى الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

عالميا.. ارتفاع الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

الوقت مناسب .. شعبة الذهب توجّه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

فاكر تليفون نوكيا ده ؟.. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 40 ألف جنيه

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

9.4 مليار دولار دخل قناة السويس خلال عام.. أحمد موسى يوضح

لصوص الفيز والبطاقات| ضبط أخطر عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. ارتكبوا 23 واقعة

أحمد موسى : الإنجازات بترد على الشائعات | والمصريون يحبون قناة السويس

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ