عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو كانت محاولة لاسترداد مصر، ونجحنا فيها.

 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بنت الجيش لأنه دائما كان معنا، كما أن أبناء الجيش هم أولادنا".

 

ووجهت رسالة إلى الذين احتقروا المرأة مؤكدة أن الله كرمها بالرحم، وعندما تحتقرها فإنك تحتقر نفسك وتحتقر الشعب، والجيش المصري من ربته هي المرأة المصرية.

 

وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال قبل توليه الحكم: "إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى"، مشيرة إلى أنها كتبت مقالًا بعدها قالت فيه "نعم السيسي رئيسي"، وكان ذلك قبل انتخابه.

 

وأشارت إلى أنها لا تتفاعل مع رئيس قال إن 99% من الحل بيد أمريكا، ومهما كانت القوى المناهضة الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

 

مصر بعد 30 يونيو

 

وأكدت أن مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد وشعبها وشرطتها  وجيشها كانوا يد واحدة وهذا ما جعل الأعداء لا ينفذون، متابعة: "شعوري وقتها كان لا يوصف في يوم 3 يوليو بعد بيان الرئيس السيسي بعزل مرسي وإعلان خارطة الطريق".

فريدة الشوباشي مجلس النواب 30 يونيو مصر محمد الباز المرأة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يكشف حقيقة إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية الزموري.. فيديو

وزير الدفاع البريطاني يكشف حقيقة ترشحه لمنصب أمين عام حلف الناتو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك.. فيديو

في يومه العالمي.. التضامن تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة "الأب القدوة"

قبل اجتماع المركزي.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

القضاء الأمريكي يعلن موعد محاكمة هانتر بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الغنم؟

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

فيديو

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ