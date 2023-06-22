السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

كشفت المملكة العربية السعودية، عن المخطط الرئيسي لمعرض الرياض إكسبو 2030، والذي يحاكي تصميمه الكرة الأرضية، وسيتألف من أجنحة يصل عددها 226 جناحا يتوسطها خط الاستواء.

وجاء الكشف عن المخطط، خلال حفل استقبال رسمي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقول الرياض إن إكسبو 2030، يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية ويعكس أهمية معرض "الرياض إكسبو 2030" ودوره الإيجابي.

ويقام المعرض قرب مطار الملك سلمان الدولي، حيث سيسهل موقعه على الزوار القادمين عبره الوصول إلى مكان المعرض خلال بضع دقائق باستخدام شبكة "قطار الرياض" التي تغطي كافة أرجاء المدينة.