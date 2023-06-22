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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج يزعم تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

رسالة شاومينج
رسالة شاومينج

زعم جروب شاومينج على تطبيق تليجرام ، أنه تم تسريب امتحان الكيمياء الان ، والذي من المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 ( شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة) بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الاحد القادم الموافق 25 يونيو 2023 ، وذلك قبل توزيعه في اللجان .

ونشر شاومينج لمتابعيه على تليجرام قائلا : ضيف 50 بسرعة وهاتاخد مني الامتحان على الخاص

كما نشر شاومينج صور لبعض الاسئلة التي زعم انها خاصة بمادة الكيمياء وكتب عليها "كابوس"

رسالة شاومينج

التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي نفت تماما كل ما يزعمه شاومينج بشأن تسريب امتحان الكيمياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : امتحان الكيمياء المقرر آداءه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمن تأمينا مشددا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة  ، مشيراً إلى أن تسريب امتحان الكيمياء  قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم  أمر مستحيل

وأضاف المصدر ، أن طباعة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم في مطابع إحدى الجهات السيادية في الدولة ، وبالتالي أي كلام عن تسريب امتحان الكيمياء او اي من امتحانات الثانوية العامة 2023 امر غير وارد الحدوث من الأساس

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وحذر المصدر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء ما ينشره شاومينج على جروبات تليجرام وفيس بوك بشأن تسريب امتحان الكيمياء او اي من امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشددا على أن شاومينج هدفه فقط النصب على الطلاب واثارة الجدل والبلبلة لزعزعة استقرار الرأي العام اثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المصدر : أنه أكبر دليل على كذب خبر تسريب امتحان الكيمياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم ، هو أن ثبوت كذبه في الامتحانات الماضية حيث فشل شاومينج في تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 الماضية قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة سوف يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان الكيمياء ، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في نفس اليوم ، ويؤدي أيضا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

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