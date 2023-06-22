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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 25.2%.. انخفاض كبير في الصادرات السلعية السعودية

الصادرات السعودية
الصادرات السعودية

أظهرت بيانات الحكومة السعودية، اليوم الخميس، انخفاض في الصادرات السلعية السعودية في شهر أبريل من العالم الجاري بنسبة 25.2% عن شهر أبريل من العام الماضي على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 25.9 مليار ريال بنسبة 23.6%.

وبلغت قيمة الصادرات السعودية في شهر أبريل من العام الجاري 103 مليار ريال من 137.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، كشفت المملكة العربية السعودية، عن المخطط الرئيسي لمعرض الرياض إكسبو 2030، والذي يحاكي تصميمه الكرة الأرضية، وسيتألف من أجنحة يصل عددها 226 جناحا يتوسطها خط الاستواء.

وجاء الكشف عن المخطط، خلال حفل استقبال رسمي نظّمته الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقول الرياض إن إكسبو 2030، يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية ويعكس أهمية معرض "الرياض إكسبو 2030" ودوره الإيجابي.

ويقام المعرض قرب مطار الملك سلمان الدولي، حيث سيسهل موقعه على الزوار القادمين عبره الوصول إلى مكان المعرض خلال بضع دقائق باستخدام شبكة "قطار الرياض" التي تغطي كافة أرجاء المدينة.

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