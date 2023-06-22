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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

صدى البلد

   واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو"، وتباين الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم /الخميس/ "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.

 


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
 

 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين (22 - 25) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" 33.77 جنيه للشراء و33.91 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية 33.88 جنيه للشراء و34.03 جنيه للبيع.
 

 

وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.67 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.
 

 

وسجل الجنيه الإسترليني، تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.22 جنيه للشراء و39.40 جنيه للبيع.. وسجل في البنك التجاري الدولي 39.34 جنيه للشراء و39.53 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.24 جنيه للشراء و39.37 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.50 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع لهذا العام، اليوم الخميس؛ لبحث مصير الفائدة، وكان الإجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير أسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستويي 16.25% و17.25%، وأسفر الاجتماع الثاني في 30 مارس من العام الجاري على رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25%، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستويي 18.25% و19.25% يوم 18 مايو.

 

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