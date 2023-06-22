Watch It تؤكد أهمية القوانين المنظمة للعملية الثقافية وإحياء التراث بشكل معاصر ومختلف

أشادت نشوى جاد ، رئيس مجلس إدارة المنصة الرقمية "Watch It"، بالحوار الوطني، مضيفة أنه من المهم الوصول لمخرجات ونتائج جيدة تساهم في احياء المشهد الثقافي في مصر والمنطقة.

وأضافت خلال كلمتها في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن جائحة كورونا غيرت وطورت من المشهد الثقافي الحالي، وظهرت ثورة لمنصات الرقمية، وفي مصر تمكنت وزارة الثقافة عبر صفحاتها الرئيسية من بث كافة الأنشطة أون لاين..

وتغير المشهد الثقافي بالتغيرات التي طرأت عليه وتمكن الناس من التعامل معه أيضا ، كما أصبحت المنصات أصبحت في يد كل مواطن.

وأضافت أن المنصة الرقمية "Watch It"، حريصة على تقديم أعمال آمنة للأطفال والأسرة ومطمئنة بعيدًا عن محتوي يخالف قيم المجتمع وثقافاته المختلفة وبالفعل نغطي كل الثقافات والطبقات وهدفنا مواكبة القواعد الأسر والتعريف بهويتهم .

وقالت إن المشهد الثقافي في الماضي تغير عما هو الآن، فقد كان في الماضي يعتمد على دور العرض والسينما ولكن الان تغير بسبب التكنولوجيا، لافتة إلى أن الإقبال على السينما والمسارح ارتفع ولكن هناك اختلاف في النوعية المترددة عليها، بسبب الوسائل التي تتيح الثقافة بشكل مختلف سواء من خلال المنصات او خاصية الخبر، وأصبح المشهد الثقافي محكوم بأشياء أخرى.

وتابعت إن الشكل الإيجابي للانترنت موجود وكذلك السلبي، والمنصة نجحت في تقديم سلسلة درامية بعنوان ام الدنيا وهو اول عمل يتناول الحضارة المصرية وتأثيرها حتى اليوم، معقبة :" يمكن القول بكل الفخر أنه بأياد مصرية ".

وأكدت اهمية القوانين المنظمة للعملية الثقافية وصناعة المشهد الثقافي في مصر، واحياء التراث بشكل معاصر ومختلف ، مشددة على ضرورة مواجهة القرصنة وسرقة المحتوي ولا بد من مبادرة عالمية تحمي أهل الصناعة والقطاعات المختلفة من القرصنة .