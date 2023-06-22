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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتوج بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح

منتخب مصر
منتخب مصر

حققت مصر 3 ميداليات ذهبية في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن منتخب سلاح السيف رجال وسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح الشيش سيدات من تحقيق ذهبية البطولة .

وحقق منتخب سلاح السيف رجال الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 45-41 ليحقق الذهبية وحصلت تونس على الفضية والجزائر على البرونزية بينما حقق منتخب سلاح سيف المبارزة الفوز على المغرب بنتيجة  45-23 في النهائي لتحقق مصر الذهبية والمغرب الميدالية الفضية وحصلت جنوب إفريقيا على البرونزية بينما حقق منتخب سلاح الشيش سيدات الفوز الجزائر في النهائي بنتيجة  45-14 لتحصل مصر على الذهبية والجزائر على الفضية بينما حصلت تونس على البرونزية .

وتأهل منتخب سلاح سيف المبارزة للنهائي بعد وصوله للدور نصف النهائي مباشرة ثم تغلب على السنغال في نصف النهائي بنتيجة 45-14 بينما تأهل منتخب سلاح الشيش سيدات للنهائي بعد وصوله لنصف النهائي مباشرة ثم تغلبه على ساحل الحاج في نصف النهائي بنتيجة 45-11 بينما تأهل منتخب سلاح السيف للنهائي حيث وصل لنصف النهائي مباشرة وتغلب في نصف النهائي على منتخب السنغال بنتيجة 45-25.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري، فيما تضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة.

أما على صعيد فريق سلاح السيف رجال، فيشارك كل من زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز بالإضافة إلى أدهم معتز.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

بطولة افريقيا للسلاح منتخب سلاح منتخب سلاح السيف

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