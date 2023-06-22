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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

صدى البلد

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية موظفا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف سيدة متزوجة  “طالبة بكلية تجارة” وإقامة علاقة معها عنوة واستمعت النيابة. لأقوال الجاني 


وجاء نص التحقيقات كالتالي :  
س/ ما قولك فيها قررته المجني عليها  بتحقيقات النيابة العامة  ( تلوناها
عليه تفصيلا )
ج/ الكلام ده محصلش و انا فعلا كنت فاكرها حرامية فالاول و لما دخلتها الشقة لقيتها مش مظبوطة و شكلها بنت شمال فالشيطان لعب في دماغي اني اعمل معاها حاجة وكل اللي عملته اني لمست منطقتها الحساسة فقط  و لما افتكرت مراتي و عيالي قرفت من اللي انا بعمله و قمت لبست هدومي و مشيتها بس و الله انا مكنش معايا ولا سلاح و لا هددتها باي حاجة

س/ ما هي ظروف تقابلك مع المجني عليها سالفة الذكر تحديدا ؟
ج/ انا كنت قاعد في البيت و لما سمعت صوت خروشة على الباب طلعت ابص لقيتها واقفه علي السلم  فوق و بتشرب سيجارة و اول لما شافتني طفت السيجارة و روحت علشان أتأكد انها سيجارة عادية و تأكدت و قلتلها
انتي مين و بتعملي ايه هنا انتي حرامية و لا نازلة من عند مين قالتلي معلش انا طلعت العمارة بالغلط و عاوزة اخد نفسي و ارتاح فتحت باب الشقة و دخلتها و دخلت معاها .
س/ما هي الأفعال التي قمت بها تحديدا ؟
ج / زي ما قولت لحضرتك بالضبط انا بعد ما دخلتها البيت و قعدتها و جيبتلها زجاجة مياه رجعت لاقيتها قالعة الطرحة و كنت شاكك فيها و لما فتحت الشنطة و شوفت ملابسها الداخلية اتاكدت انها ست شمال و بتحور فقعدت معاها شوية و قبل ما تمشي و هيا واقفة على باب الشقة و نازلة الشيطان لعب في دماغي أمارس علاقة معاها فقولتلها انتي جاي منك حاجة و قالتلى انا ما بخدش و سيلة حمل و لاقيتها رفعت الفستان و نزلت البنطلون على طول وأول لما قلعت انا كمان قلعت البوكسر وحاولت معاها بس معرفتش اعمل حاجه جات في بالي صورة مراتي و عيالي و قرفت منها ومکلملتش و قمت لابس البوكسر و قلتلها غوري من هنا و فتحت باب الشقة و نزلت و هو ده كل اللي حصل 


س / و ما سبب ادعاء سالفة الذكر عليك بذلك ؟
ج / انا معرفش هيا بتقول كدة ليه .
س / و ما هي كيفية استدراجك للمجني عليها سالفة الذكر للشقة محل سكنك تحديدا ؟
ج / و الله انا ماستدرجتهاش 
س/ هل تتعاطى ثمة مواد مخدرة ؟
ج/ ايوة انا بتعاطى حشيش فقط

 

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