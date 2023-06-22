10 أيام .. كاف يوافق على طلب اتحاد الكرة بشأن بطولات إفريقيا

تلقى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على مد مهلة إرسال أسماء الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل ليوم 10 يوليو المقبل.

كان اتحاد الكرة تلقى فى وقت سابق إخطارا من الكاف بإرسال أسماء الفرق المصرية المشاركة فى بطولات دوري ابطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية فى موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة فى قادم الأيام قائمة 4 فرق سوف تشارك فى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وهي الاهلي وبيراميدز وفيوتشر و الزمالك وفقا لترتيب الأندية فى الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز.

وأخطرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اتحاد الكرة بتحديد يوم 30 يونيو الجاري موعدا نهائيا لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف من اتحاد الكرة أسماء الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية بحد أقصى يوم 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر وفقا لطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن يتم الأخذ من قبل اتحاد الكرة بترتيب الدور الأول في بطولة الدوري المصري عن الموسم الحالي.

ويتبقى خوض مباراة حرس الحدود والأهلي والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس لاعتماد ترتيب الدور الأول وإرساله من قبل اتحاد الكرة الي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

ترتيب الدور الأول فى الدوري



1-الأهلي 40 نقطة من 16 مباراة

2-بيراميدز 34 نقطة من 17 مباراة "بـ فارق 3 أهداف"

3-فيوتشر 34 نقطة من 17 مباراة

4-الزمالك 29 نقطة من 17 مباراة

ووفقا لترتيب الدور الأول فى الدوري المصري فإن نادي بيراميدز سيرافق نظيره الأهلي الى دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد فريق فيوتشر مع نظيره الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية.

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وشهدت الآونة الأخيرة، انفراجة في أزمة قيد لاعبي نادي الزمالك بشكل استثنائي قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في السعودية على مدار شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

الانفراجة في القيد الاستثنائي لنادي الزمالك، جاءت عقب تأجيل دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية 2023 لمدة أسبوع على أن يبدأ يوم 27 يوليو المقبل.

تأجيل دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية 2023 لمدة أسبوع جاء بمثابة فرصة قوية لرابطة الأندية المحترفة لإنهاء الدوري الممتاز قبل البطولة العربية للأندية.

وعززت تصريحات مسؤلى اتحاد الكرة موقف نادي الزمالك في أزمة القيد الاستثنائي قبل المشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.