مفوض العشائر الفلسطينية يهدي النائب محمد أبو العينين الكوفية رمز المقاومة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، استقبل بمكتبه بالقاهرة، عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ممثل العشائر أهدى النائب محمد أبو العينين الكوفية الفلسطينية رمز المقاومة وقدم له درع العشائر تقديرا لمواقفه الداعمة للقضية سواء في البرلمان المصري أو خلال مشاركاته في جلسات برلمان البحر المتوسط ومع البرلمانيين الأوروبيين، ولدوره الوطني والعروبي والقومي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وفقا لقرارات الشرعية الدولية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن النائب محمد أبو العينين قد أكد خلال اللقاء أن دعم القضية الفلسطينية واجب وطني وقومي باعتبارها محورية للأمة العربية وعلى رأس سلم أولويات جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا، مشيرا إلى الثوابت المصرية نحوها عبر التاريخ ولحين الوصول لوطن ودولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.