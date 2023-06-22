بلاجيك للخدمات البحرية تعرب عن تعازيها لأهالي غواصة تيتانيك

قالت شركة بلاجيك للخدمات البحرية، اليوم، إنه تم اكتشاف حطام قرب تيتانيك.

وأعربت بلاجيك عن تعازيها لأهالي من كانوا داخل الغواصة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

قال خفر السواحل الأمريكي، اليوم، إنه تم اكتشاف موقع حطام قرب السفينة تيتانيك. مضيفا، أنه يتم تقييم المعلومات بعد اكتشاف موقع حطام قرب السفينة تيتانيك.

ومنذ قليل، صرح ممثل خفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، بأنه وفقا للبيانات الأولية من خبراء البحرية الأمريكية وكندا، فإن الضوضاء المسجلة أثناء البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة كانت ضوضاء محيطية.

وفي مقابلة مع شبكة” سكاي نيوز” البريطانية، قال ممثل لخفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إن خبراء من البحرية الأمريكية وكندا يعملون على تحليل المعلومات حول الضوضاء المسجلة.

وقال خفر السواحل الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن الأكسجين المتبقي على متن الغواصة سيتضاءل في غضون 40 ساعة.