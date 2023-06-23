أخبار التوك شو: مفوض العشائر الفلسطينية يهدي النائب محمد أبو العينين الكوفية رمز المقاومة.. مصطفى بكري: نضرب تعظيم سلام للسيسي بعد إنقاذه مصر من الجماعة الإرهابية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مفوض العشائر الفلسطينية يهدي النائب محمد أبو العينين الكوفية رمز المقاومة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، استقبل بمكتبه بالقاهرة، عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ممثل العشائر أهدى النائب محمد أبو العينين الكوفية الفلسطينية رمز المقاومة وقدم له درع العشائر تقديرا لمواقفه الداعمة للقضية سواء في البرلمان المصري أو خلال مشاركاته في جلسات برلمان البحر المتوسط ومع البرلمانيين الأوروبيين، ولدوره الوطني والعروبي والقومي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

مصطفى بكري: نضرب تعظيم سلام للسيسي بعد إنقاذه مصر من الجماعة الإرهابية..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، " مفيش انسان وطني حقيقي يريد إن البلد دي تنهار، وأن الرئيس السيسي أنقذ هذا الوطن من جماعة الاخوان وبنضربله تعظيم سلام".

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب المصري نزل للشوارع في 30 يونيو وقال “انزل يا سيسي انت رئيسي”، وكان بمثابة تحد للجماعة الإرهابية".

أبو العينين : نرحّب برؤساء الشركات الفرنسيين للاستثمار في بلدهم الثاني مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، قد استقبلت النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بمشاركة السفير الفرنسي في مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن السفير الفرنسي أشاد بالرئيس السيسي والرؤية المصرية والنهضة التي حدثت يجميع القطاعات بالدولة، وأشاد بالعلاقات التي تريط بين مصر وفرنسا.

إلهام شاهين: كنت مستهدفة من الإخوان.. وتوقعت انهم مش هيكملوا سنة في الحكم

أكدت الفنانة الهام شاهين، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، وتمت بفضل ارادة الشعب المصري، مشيرة إلى ان الشعب المصري لم يرضخ لحكم الاخوان، ونجح في الإطاحة بهم.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الفن كان له دور قوي في ثورة 30 يونيو، معلقة “عرفت اخد حق كل اهل الفن من الجماعة الارهابية”.

النيل للمجمعات الاستهلاكية: طرح لحوم عيد الأضحى بتخفيضات تصل لـ 40%

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن منافذ المجمعات الاستهلاكية، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مما يؤكد ثقة المستهلكين في اللحوم المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 35 إلى 40%.

وأضاف محمد أبو مندور في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا رصيد كافٍ من اللحوم بمجازرنا بأبو سمبل تكفي احتياجاتنا حتي انتهاء عيد الأضحى، مشيرا إلى دخول 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي تكفي لـ 6 أشهر قادمة.

بوسي: بعيط في حضن جوزي من ضغوط الحياة والدنيا جت عليا كتير

كشفت المطربة بوسي، عن أنها لا تخفي ضعفها امام زوجها، قائلة: "ببين ضعفي أمام جوزي من غير أي خوف وكتير بعيط في حضنه بسبب اللي بتعرض له كتير على نفسيتي واعصابي بالذات من اقرب الناس ليا، والدنيا جت عليا كتير".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل شخص على قدر تحمله ولكنها أحيانا تشعر بالتعب بسبب معاناتها من أقرب الناس لها ويقابلون مساعدتها بالجحود.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بداية من الأحد المقبل.. تفاصيل

‏قال الإعلامي محمد علي خير إن هناك توجيها رئاسيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض والذي أعلن اليوم أن هناك توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك.

وتابع محمد علي خير خلال تصريحات له ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه سيتم صرف المعاشات بداية من يوم الأحد 25 يونيو القادم، وأن عدد مستحقي المعاش حوالي 11 مليون مواطن، يصرفون شهريا 29 مليار جنيه.

والد نيرة أشرف: حق ابنتي عاد جنائيا.. لكن اتنهش في عرضنا كتير

أكد أشرف عبد القادر والد نيرة أشرف، أن حق نيرة رجع جنائي لكن حقها في الكلام اللى اتقال عليها وسمعتها لسه، واحنا اتنهش في عرضنا كتير اوى".

وقال أشرف عبد القادر، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه “اتخذنا إجراءات قانونية وواثق في عودة حقوقنا، من كل من ألقى اتهامات على ابنتي”.

ليلى علوي: قعدت أضحك وأنا بقرأ سكريبت ماما حامل

‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم "ماما حامل" وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc mar"، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم "شوجر دادي" وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم "ماما حامل" مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.



فؤاد بدراوي: سأعلن ترشحي أمام الهيئة العليا لحزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة..فيديو

أكد فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الموافقة على ترشيح رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة تمت بشكل غير رسمي، مشيرا إلى أن ترشح رئيس الحزب للانتخابات جاء مخالفا للائحة.

وقال بدراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”: سأعلن ترشحي أمام الهيئة العليا لحزب الوفد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.