قطعة أرض تتحول إلى مقلب للقمامة تصيب سكان شارع زكريا في الإسكندرية بالأمراض

سادت حالة من الغضب بين سكان شارع زكريا بالمعاطي - متفرع من مسجد السلام - سيدي بشر بحر السكة - حي المنتزه أول - التابعة لمحافظة الإسكندرية، بسبب استيائهم من تحول قطعة أرض أمام الياسمين إلى مقلب للقمامة، الأمر الذى تسبب فى انتشار تلال من القمامة، ما يعرضهم للأمراض، وخلافًا لهذا تسبب روائح كريهة وانتشار القوارض والحشرات ناقلة الأوبئة بالقرية.

ويقول المواطن محمد الجمل، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة بقطعة أرض تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها، ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: “حياتنا تحولت إلى جحيم، وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان”.

وتابع: "للعلم نحن ندفع رسوم نظافة باستمرار، فأين هي النظافة؟ لذلك يجب عليكم نظافة المكان".

وأوضح: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ، والمسئولون هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوءا من وحدة محلية أو صحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

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