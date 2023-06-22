مصطفى بكري: أطلقت هتاف "يسقط حكم المرشد" في جنازة عمر سليمان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه كان يعرف من هم الإخوان، عبر قراءة كتبهم، ومعرفتهم عن قرب في مجلس الشعب، وتعاملهم مع قضية التمويل الأجنبي، وغيرها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن محمد مرسي رفض حضور جنازة اللواء الراحل عمر سليمان، وكانت جنازة شعبية حاشدة، وفجأة رفعني الناس على الأعناق وهتفت "يسقط يسقط حكم المرشد"، ورددوا ورائي وهي المرة الأولى التي يطلق فيها المصريون هذا الهتاف.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس بطل 30 يونيو فحسب، بل هو بطل هذه الأحداث جنبا إلى جنب مع المشير طنطاوي بداية من أحداث 25 يناير، وجنب الجيش أي صدام مع الجماهير حاولت بعض القوى جره لها، وكان يظل في مكتبه حتى الثالثة صباحا يلتقي المثقفين ورجال الدين.