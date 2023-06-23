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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوه سطلانة.. هتافات نارية من جماهير الأهلي عقب ثلاثية حرس الحدود

صدى البلد

احتفلت جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بفوز الفريق أمام حرس الحدود في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز .

والتقطت عدسة موقع صدى البلد هتافات جماهير الأهلي عقب الفوز و غنت “ اووه سطلانه ” احتفالا بفوز الفريق ".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز المارد الأحمر بثلاثة اهداف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن مؤجلات الاسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز.

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في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء خالد عبد الفتاح حاول المرور بالكرة من جهة اليمين ولكن نجح محمود بن والي في تشتيت الكرة من أمامه.

وفي الدقيقة السابعة سجل الهدف الأول لصالح الأهلي عن طريق مدافع حرس الحدود محمود بن والي بالخطأ في مرماه.

أرسل أحمد عبد القادر  تمريرة بينية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها المدافع محمود بن والي ولكنه مرر الكرة في اتجاه المرمى مع خروج الحارس محمد فوزي لتمر الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 46 من عمر المباراة سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود.

وطالب لاعبو حرس الحدود بالعودة لتقنية الvar وقام حكم المباراة بإلغاء الهدف.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن احمد عبد القادر لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56.

محمد مجدي أفشة أرسل تمريرة رائعة وصلت لأحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وفي  الدقيقة 64 من عمر المباراة سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث لصالح الأهلي.

طاهر محمد طاهر تبادل تمرير الكرة مع أفشة داخل منطقة الجزاء وسدد طاهر الكرة بتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 65 ليحتل المركز الأول ويعود لصدارة ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 20 ويتزيل جدول ترتيب الدوري. 

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