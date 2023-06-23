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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٧ يونيو وحتى ٢٣ يونيو وكان على النحو الآتي:


1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، كما وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

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2) تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، كما اطمأن على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب الجُدد خلال العام الدراسي القادم 2023/2024.


3) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى طب الأسرة، وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، كما قام الوزير بتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية ومتابعة سير العمل به.


4) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والخدمية بإقليم القناة وسيناء ويضم التحالف 13 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم القناة وسيناء هو الخامس بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج في أقاليم (المنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد والدلتا)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضع نموذجًا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وللمساهمة في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم القناة وسيناء.


5) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز العالمية (AWS)، وكذلك تدشين المبادرة الخاصة بتمكين الطلاب والعاملين بالجامعات في مجال الحوسبة السحابية، وأشار الوزير إلى أن التعاون والمشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات يُعزز إمكانية الوصول الشامل للتكنولوجيا والمعرفة، كما يقدم حلول مُبتكرة لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الكفاءة والإنتاجية كذلك يساعد على بناء مستقبل أفضل يستفيد من القدرات الهائلة للتكنولوجيا في تحقيق التنمية والازدهار.


6) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" والذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية، وفي كلمته أكد الوزيرعلى أن هذه الاحتفالية تعكس اهتمام الدولة المصرية ووعيها بدورها على الصعيدين الدولى والإقليمي، حيث تمثل إفريقيا لمصر دائمًا أهمية خاصة، مشيرًا إلى أننا نلتقى اليوم بمقر الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد على العديد من الإنجازات لمؤسسات وهيئات الدولة التى تعمل بشكل دؤوب ومستمر لتحقيق رؤية الدولة 2030.

 

7) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس، وأشاد الوزير بإمكانيات الكلية، والتى جعلتها منظومة تعليمية متكاملة ومتناغمة، تعمل على التطوير المستمر للعملية التعليمية، بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد الدور البارز الذي تلعبه الجامعات الحكومية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.


8) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، للاطلاع على مشروعات تخرج الطلاب في برامج العمارة والعمران والتي تقدم رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية، وخلال التفقد، استمع الوزير لشرح الطلاب حول مشروعات تخرجهم ومنها، مشروع مركز تأهيل طبي يستخدم عناصر الطبيعة لتحسين الحالة الصحية والنفسية للمرضى، ومشروع مدينة طبية متكاملة تشمل الجانب التعليمي والطبي، فضلًا عن تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع مدينة إعلامية متكاملة العناصر.


9) تفقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع بناء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، لمتابعة عملية تنفيذ المبنى لتسكين الطلاب المصريين الدارسين بفرنسا، حيث استمع إلى شرح من مدير المشروع حول آخر مستجدات عملية الإنشاء، والتشطيبات الداخلية للمبنى، كما اطلع الوزير على المستلزمات الواجب توافرها للبيت قبل التشغيل من أجهزة حاسب آلي، ومفروشات للغرف، وأدوات تنظيف وآلات موسيقية لغرفة الموسيقى، وأجهزة رياضية لصالة الألعاب الرياضية، وأدوات مكتبية.

المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالى والبحث العلمى المجلس الاعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية

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