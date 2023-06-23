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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوة في طب القاهرة حول سبل مكافحة المخدرات والبعد عن استخدامها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العيني، إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإدمان على المستوى الجامعي والمحلي والدولي في تعليم وتطوير البرامج والبحوث العلمية في مجال الإدمان، والبرامج العلاجية المتعددة، موضحة أن الهدف من الندوة هو التعريف بطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل أعداد المتعاطين، ومناقشة تقنيات وبروتوكولات العلاج الحديثة المتبعة عالميًا مع الخبراء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات.

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وقالت الدكتورة نها صبري رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، إن الفعالية تأتى في إطار دعوة منظمة الصحة العالمية للدول والجامعات بتنظيم فعاليات ضد المخدرات، مشيرةً إلى أن الاحتفالية انتهت بتقديم العديد من التوصيات مثل بدء عمل حملات توعية وتدريبية في مجال مكافحة سوء استخدام الإدمان، بالإضافة الي تضمين الخطة البحثية للكلية بحوثا انتشارية في مجال أنماط المخدرات الجديدة وعلاقتها بالطب النفسي الرياضي، والتوعية بخطورة الإدمان.

وقدم الحضور من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات محاضرات حول الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإدمان ورعاية المتعافين منه، وتوضيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، والرقابة على مراكز علاج الإدمان، والطرق الحديثة المُتبعة في علاج إدمان السيدات، والعلاقة بين الأمراض النفسية وسوء استخدام المخدرات، وأحدث البرامج العلاجية للمنشطات وأنواع المخدرات المستحدثة.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة المخدرات،  واللواء نور الدين سالم ممثل مكتب وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، واللواء يوسف وصال رئيس الجمعية المصرية لمكافحة المخدرات، والدكتورة منال العطار أمين المجلس القومي للصحة النفسية، والدكتور طارق عبد الجواد عضو الاتحاد الدولي للجامعات لخفض الطلب علي المخدرات، والدكتورة رانيا ممدوح عضو الاتحاد الدولي للجامعات عن الدول الافريقية الناطقة بالإنجليزية لخفض الطلب علي المخدرات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والخبراء الأجانب من الجامعات الأجنبية مثل جامعة UCLA، ولوس انجلوس.

وحدة الإدمان والطب النفسي كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة جامعة القاهرة طب قصر العيني كلية طب قصر العيني محمد عثمان الخشت اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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