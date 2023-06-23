تخرج في جامعة القاهرة.. وفاة وزير النقل السعودي السابق

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية وفاة وزير المواصلات الأسبق الدكتور ناصر السلوم بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، إذ كان له الفضل بعد الله ثم دعم الحكومة في إنشاء كثير من الطرق بالمملكة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور ناصر ولد في المدينة المنورة عام 1358هـ، وتلقى تعليمه هناك، ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وتلاها الماجستير ومن ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقلد الوزير السابق مناصب عدة منها: مدير عام المشاريع في وزارة المواصلات (وزارة النقل حالياً)، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، ووكيل وزارة المواصلات رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في عدد من الأجهزة الحكومية.

وكان مفوض عام الجناح السعودي في معرضي أكسبو كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وعين وزيراً للمواصلات وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.