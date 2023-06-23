أول تعليق من الكرملين على تصريحات ماكرون بشأن زعزعة موسكو لاستقرار إفريقيا

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن زعزعة موسكو لاستقرار أفريقيا، مؤكدة رفض موسكو لها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "تقوم روسيا بتطوير علاقات ودية وبناءة بناءًا على الاحترام المتبادل والقلق لمشاكل بعضها البعض".

وأضاف: "لا يتم توجيه علاقاتنا مع جميع البلدان الأفريقية - ولا يمكن توجيهها - ضد البلدان الثالثة".

رفض الكرملين، اليوم الجمعة، تعليقاتالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تلعب دورًا مزعزًا في إفريقيا ، مستشهداً بنشر موسكو لمجموعات المرتزقة هناك.

وعلى هامش قمة ميثاق مالي عالمي جديد، اتهم ماكرون روسيا بأنها "لها تأثير مزعزع للاستقرار في إفريقيا"، مستشهداً بالفظائع التي ارتكبها مرتزقة مجموعة فاجنر في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتلقى مكالمة هاتفية افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا، أجاب ماكرون: "بالطبع سأتلقى مكالمته. ليس لدي سبب للاتصال به في الوقت الحالي".

وعند سؤاله عن روسيا وغيابها عن قمة باريس، دعا ماكرون موسكو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي. وأكد أن استئناف الحوار مع روسيا سيتوقف على الأخيرة.