عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على تصريحات ماكرون بشأن زعزعة موسكو لاستقرار إفريقيا

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن زعزعة موسكو لاستقرار أفريقيا، مؤكدة رفض موسكو لها.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "تقوم روسيا بتطوير علاقات ودية وبناءة بناءًا على الاحترام المتبادل والقلق لمشاكل بعضها البعض".

 

وأضاف: "لا يتم توجيه علاقاتنا مع جميع البلدان الأفريقية - ولا يمكن توجيهها - ضد البلدان الثالثة".

رفض الكرملين، اليوم الجمعة، تعليقاتالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تلعب دورًا مزعزًا في إفريقيا ، مستشهداً بنشر موسكو لمجموعات المرتزقة هناك.

وعلى هامش قمة ميثاق مالي عالمي جديد، اتهم ماكرون روسيا بأنها "لها تأثير مزعزع للاستقرار في إفريقيا"، مستشهداً بالفظائع التي ارتكبها مرتزقة مجموعة فاجنر في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيتلقى مكالمة هاتفية افتراضية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدًا، أجاب ماكرون: "بالطبع سأتلقى مكالمته. ليس لدي سبب للاتصال به في الوقت الحالي".

وعند سؤاله عن روسيا وغيابها عن قمة باريس،  دعا ماكرون موسكو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي. وأكد أن استئناف الحوار مع روسيا سيتوقف على الأخيرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الفنان محمد السعدني يعلن وفاة والدته

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة اللواء محمود خلف

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

ترشيحاتنا

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

عبر شق حنجري طارئ.. إنقاذ حياة حاج إندونيسي بعد اختناقه

رئيس جامعة حلوان: نستهدف زيادة أعداد الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23-6-2023

أول تعليق من الكرملين على تصريحات ماكرون بشأن زعزعة موسكو لاستقرار إفريقيا

خطيب المسجد الحرام: ذكرى إمام الحنفاء تتجدد ببيت الله ومشاعره المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

أمريكي يحرق موظفًا في كشك بنزينة والشرطة تحقق| ما القصة

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ