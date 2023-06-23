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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احذروا هذة المخالفات.. نداء عاجل من شرطة أبوظبي لهذه الفئة

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أبرزت صحيفة الإمارات اليوم نداء شرطة أبوظبي لفئة الشباب من قائدي المركبات بضرورة التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

 

كما دعت السائقين، إلى الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

كما أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية ومرورية شاملة واستباقية تحقيقًا لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق في الإمارة.

وأعلنت شرطة أبوظبي عن خطتها  التي  تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع ، من المواطنين والمقيمين والزوار وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية و المناطق السياحية التي  تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيرةً إلى أن كافة الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصاً العاملة في الميدان ، عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز  الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع .

واستعدت المديريات في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة بمنظومة متكاملة للعيد وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة .

ولفتت شرطة أبوظبي إلى اهتمامها بتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية مؤكدة إعداد السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم  في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال العطلة والفعاليات المصاحبة لها .

كما حثت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الأضحي المبارك أو أية فعاليات أخرى.

وأشارت إلى استمرار العمل  بمركز القيادة والتحكم (999) في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية  على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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