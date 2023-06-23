سوريا.. هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مستوصف

أفاد التلفزيون السوري بأن المجموعات الإرهــابية المسلحة بريف اللاذقية استهدفت بقذيفتين صاروخيتين عبر طائرة مسيرة محيط القرداحة.

وأوضح التليفزيون السوري أن الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد شاب و أضرار مادية في احد المباني.

ومن جانبه؛ فقد ذكر مصدر أمني سوري ان إحدى قذيفتين أطلقتا عبر طائرة مصدرها المجموعات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة.

وأشار المصدر الي ان الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة 25 عاماً وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية سانا.