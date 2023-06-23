يبدأ الليلة .. قرار عاجل يخص المشاعر المقدسة

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن نقاط المنع تبدأ من ليل اليوم الخامس من ذي الحجة؛ على مداخل المشاعر المقدّسة بمنع المركبات غير المصرّح لها من دخول المشاعر المقدّسة.

جاء ذلك في تغريده للمرور السعودي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكّر لاستقبال الحافلات المُقلة لضيوف الرحمن.

وأوضح المرور السعودي ان الفرق الميدانية لإدارة "المرور" ستعمل على سحب أي مركباتٍ لا تحمل تصريحاً يمكّنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيداً لجعل المشاعر خالية من أي عائقٍ قد يتسبّب في مضايقة الحجاج.