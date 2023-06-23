قائد قوات الطوارئ الخاصة: سنقف بالمرصاد أمام من يخل بأمن الحج

السعودية..

أفاد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة بالسعودية اللواء ركن محمد العمري بأنه تم تدريب أكثر من 2000 عنصر من القوات في 16 برنامجا بالإسعافات الأولية لمساعدة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادات الامنية الخاصة بشعيرة الحج لهذا العام

وشدد علي ضرورة أنه قواته ستتعامل مع الحجاج كمستوى واحد بعيدا عن أي تمييز

وحذر قائد قوات الطوارئ الخاصة الجميع قائلا : قطاعات رئاسة أمن الدولة ستقف بالمرصاد أمام من يخل بأمن الحج.



ومن جانبه كشف نائب مدير الجوازات صالح المربع أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ بلغ 1.6 مليون حاج.