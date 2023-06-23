عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..

قائد قوات الطوارئ الخاصة: سنقف بالمرصاد أمام من يخل بأمن الحج

السعودية علم
السعودية علم

أفاد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة بالسعودية  اللواء ركن محمد العمري بأنه تم تدريب أكثر من 2000 عنصر من القوات في 16 برنامجا بالإسعافات الأولية لمساعدة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادات الامنية الخاصة بشعيرة الحج لهذا العام

وشدد علي ضرورة أنه قواته ستتعامل مع الحجاج كمستوى واحد بعيدا عن أي تمييز

وحذر قائد قوات الطوارئ الخاصة الجميع قائلا : قطاعات رئاسة أمن الدولة ستقف بالمرصاد أمام من يخل بأمن الحج. 


ومن جانبه كشف نائب مدير الجوازات صالح المربع أن  عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر كافة المنافذ بلغ  1.6 مليون حاج.

الصحة السعودية تعلن استعداداتها لموسم الحج 2023

السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الصحة بشأن موسم الحج

السعودية الحج السعودية الجوازات الحج 2023 امن الدولة أمن الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

موضوعات متعلقة

السعودية توافق على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. السعودية تقدم نصائح مهمة لـ الحجاج

ترشيحاتنا

الصحة تستعد لـ تشغيل مبنى الجناح البحري في مستشفى السلام بـ بورسعيد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس ساعات معينة على مدار اليوم

بعد تحديد موعدها | الكاف يعلن احتمال تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ