الشرقية .. ضبط 1250 كيلو جرام حبيبات بلاستيك بولي ايثلين تستخدم في تصنيع البلاستيك

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة بالمرور على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية والتجار التموينين وفروع جمعيتي ومخازن توزيع السلع الغذائيه بالجملة بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٥٠٩٨ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع البلاستيك وتم ضبط ٥٠ شيكاره حبيبات بلاستيك بولي ايثلين زنه الشيكاره ٢٥ كيلو بإجمالي ١٢٥٠ كيلو جرام يستخدم في صناعه اطباق الفوم بدون فواتير مجهوله المصدر وتم التحفظ عليها مكان الضبط وتحرير المحضر رقم ٥٠٩٩ اول العاشر من رمضان لسنه ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحيه.

كما تم تحرير المحضر رقم ٥١٠٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب احد المحلات لعدم إعلانه عن أسعار بيع السلع الغذائيه المعروضه للبيع بالمحل وتحرير المحضر رقم ٥١٠١ جنح اول العاشر من رمضان لسنه ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب محل بيع السجاير لبيعه سجاير بأزيد من السعر الرسمي.