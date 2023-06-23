بعد حرق مستوطنين إسرائيليين للمصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

علق حزب الله اللبناني على قيام عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم.

وقال حزب الله "ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وتحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلإسلامية".

وقال الحزب في بيان له "التطاول على كتاب الله عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

ودعا حزب الله الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة".