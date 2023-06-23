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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

درة
درة

شاركت النجمة درة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة تبرز من أنوثتها.

 

سعر فستان درة الأحمر

 

 وقد ارتدت درة فستان أحمر اللون كت و قصير لأعلى الركبة، وبتصميم مميز وبفتحتين من منطقة الأكتاف، ومن الأسفل، مع اختيار حذاء لامع باللون الذهبي.

 

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وكان فستان درة من تصميم دار أزياء Balmain، ، ووصل سعره إلى 1604 جنيهات استرليني، أي ما يعادل 63 ألف جنيه مصري.

 

درة

 

وتركت درة شعرها منسدلا عبر كتفيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

درة

 

واختارت درة لمسات ناعمة من المكياج والذي يعتمد على الألوان الترابية، فقد اختارت احمر شفا باللون الكمشيري، مع الكحل الأسود، والمساكرا، والآي شادا.

 

درة

 

ولم تتكلف درة في ارتداء الأكسسوارات، وأكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي.

درة
فستان درة
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