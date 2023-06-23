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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفي بكري: العنف الإخواني أشعل المشهد خلال اعتصام الاتحادية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أدلى الكاتب الصحفي مصطفي بكري، بشهادته الخاصة عن ثورة 30 يونيو، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة على معركة الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية.

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مصطفى بكري: الشعب المصري خرج في الاتحادية لرفض استمرار حكم الإخوان

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مصطفى بكري: الرئيس مؤمن بأهمية الحفاظ على الوطن والوقوف في صف الشعب

وقال “بكري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المصريين خرجوا معلنين رفضهم للإعلان الدستوري، واستمرار حكم الجماعة، ورفعوا شعار "ارحل".

 

وتابع: “شاهدنا جميعًا هذا الزحف الجماهيري الكبير، والذي أجبر مكتب الإرشاد على عقد اجتماع عاجل في اليوم التالي، وانتهوا إلى تكليف محمد البلتاجي وأحمد المغير وعدد من القيادات الإخوانية بتولي مسئولية فض اعتصام الاتحادية، لتبدأ عمليات فض الخيام والاعتداء على المتظاهرين، وخلالها تعرض أكثر من 49 مواطن التعذيب أمام قصر الاتحادية”.

 

وأضاف أن الفريق عبد الفتاح السيسي حينها، حذر من الاعتداء علي المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وقتها، بذل كل الجهود الممكنة لحماية المتظاهرين ومواجهة أعمال العنف الإخوانية.

مصطفى بكري

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