مصطفى بكري: الرئيس مؤمن بأهمية الحفاظ على الوطن والوقوف في صف الشعب

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أنّ القوات المسلّحة المصريّة كانت تتابع المشهد خلال فترة حكم الإخوان، وحذّرت الرئيس المعزول محمد مرسي بالخروج من عباءة الجماعة وأنّ يكون رئيسا لكل المصريين ويلبي مطالب الشعب لكنه رفض.



أضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي في العام 2023، أعطى القوى السياسية مهلة لمدة أسبوع لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة حقيقية من أجل إعلاء مصلحة الوطن في 23 يونيو.

جماعة الإخوان الإرهابية

تابع مصطفى بكري، أنّه لم يكن أحد يجرؤ على الوقف في وجه جماعة الإخوان الإرهابية وقت تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مؤمنا بأهمية الحفاظ على الوطن والوقوف في صف الشعب متحديا غطرسة وتهديدات الإخوان بشجاعة.