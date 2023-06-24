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ليلة تفوق أوسوريو على طارق العشري| الزمالك استعاد الثقة.. وهزم فاركو بثلاثية في كأس مصر

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أحرز ثلاثية الزمالك زيزو ومصطفي شلبي وأحمد فتوح، فيما سجل عمرو جمال هدف فاركو الوحيد.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور وبع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل. 

ونجح فريق الزمالك فى استعادة الثقة وتخطي نظيره فاركو بثلاثية فى كأس مصر، رغم تراجع مستوى أداء لاعبي الفارس الأبيض فى بعض أوقات المباراة.

تغييرات أوسوريو مدرب الزمالك نجحت فى قلب الطاولة واستعادة زمام الأمور لصالح الفارس الأبيض بعدما نشط فاركو فى بداية الشوط الثاني .

طارق العشري مدرب فاركو لم ينجح فى قراءة الزمالك خلال مجريات الشوط الأول لكن فريقه استفاق في الشوط الثاني ونجح عمرو جمال فى تسجيل هدف وحيد.

خطورة الزمالك جاءت فى الشوط الاول عن طريق شيكابالا ومصطفي شلبي والسنغالي ابراهيما نداي بجانب زيزو.

فيما استطاع أحمد بلحاج دعم الشق الهجومي لنادي الزمالك بعد خروج سيف الدين الجزيري وشيكابالا.

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بداية مواجهة الزمالك وفاركو

بدأ اللقاء باستحواذ لاعب الزمالك على الكرة فى منتصف الملعب، وقاد إبراهيما نداي نجم الفارس الأبيض هجمة عنترية من الجهة اليمني ونجح فى الحصول على ضربة ركنية عقب اصطدام الكرة بقدم أحد مدافعي فاركو.

وتعرض حارس فاركو للإصابة عقب خروجه على احدى الكرات الخطيرة لصالح الزمالك اصطدم خلالها بأحد زملائه وخضع الي العلاج من قبل الجهاز الطبي.

وفى الدقيقة الرابعة تسبب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك فى إصابة محمد سعيد شيكا حارس فاركو عقب الالتحام معه داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمود حمادة لاعب فاركو في الدقيقة السادسة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد صبحي حارس الزمالك بأطراف أصابعه الي ضربة ركنية.

وأنقذ محمد سعيد شيكا حارس فاركو مرماه فى الدقيقة الثامنة وأبعد كرة ماكرة أرسلها شيكابالا كابتن الزمالك إلي خارج منطقة الجزاء.

وأبعد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء الي رمية تماس قبل أن تصل إلي رأس شكرى نجيب مهاجم فاركو في الدقيقة العاشرة.

وتسلم أحمد فتوح لاعب الزمالك تمريرة من زيزو أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه اليمني تعلو عارضة محمد سعيد شيكا حارس فاركو في الدقيقة الحادية عشرة.

واحتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 16 ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عقب تعرضه لعرقلة من احمد عوض مدافع فاركو.

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زيزو يسجل هدف الزمالك الأول 

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى شباك فاركو بعدما سدد ركلة جزاء فى شباك محمد سعيد شيكا في الدقيقة 20. 

وحصل إبراهيما نداي لاعب الزمالك على ضربة حرة عقب ارتكاب عبدالله بكرى نجم فاركو خطأ ضده.

مرر زيزو نجم الزمالك كرة ماكرة للسنغالي ابراهيما نداي داخل منطقة الجزاء فشل في اللحاق بها وتصل الي محمد سعيد شيكا حارس مرمي فاركو فى الدقيقة 32.

 ودفع طارق العشري مدرب فاركو بالمهاجم أحمد شريف بدلا من رزقي حمرون في الدقيقة 36 من اجل تفعيل النواحي الهجومية أمام نادي الزمالك.

وشهدت الدقيقة 40 اعتراضات من جانب لاعبي فاركو عقب سقوط المهاجم عمرو جمال داخل منطقة الجزاء لنادي الزمالك.

ورفض طارق مجدى حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فاركو أمام الزمالك بعد العودة الي تقنية الفيديو. 

وأشهر طارق مجدى حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد جيفرسون اينكادا لاعب فاركو بعد ارتكابه خطأ ضد مصطفي شلبي نجم الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. 

أحرز مصطفي شلبي لاعب الزمالك الهدف الثاني فى اللحظات الاخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة ماكرة تسكن شباك حارس فاركو. 

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كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

الشوط الثاني من لقاء الزمالك وفاركو

احرز عمرو جمال هدف فريق فاركو فى الدقيقة 47 بعدما تلقي تمريرة ساحرة من احمد شريف ليسكنها شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك. 

واصل فريق فاركو الضغط على الزمالك وشكل أحمد شريف خطورة على دفاعات الفارس الأبيض.

وأشهر حكم اللقاء طارق مجدى البطاقة الصفراء ضد شكرى نجيب في الدقيقة 56 لارتكابه خطأ ضد زيزو لاعب الزمالك.

وكاد محمد صبحي حارس الزمالك ان يكلف فريقه هدفا بعدما مرر الكرة بالخطأ تصل الي شكري نجيب مهاجم فاركو وسددها الاخير يمسكها حارس الفارس الابيض بصعوبة ليحرم المنافس من ادراك التعادل في الدقيقة 57.

وسدد السنغالي ابراهيما نداي لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 58 تعلو عارضة حارس فاركو.

وحصل سوكاري لاعب فاركو على بطاقة صفراء بعد عرقلته نبيل عماد دونجا نجم الزمالك.

ودفع الكولمبي أوسوريو مدرب الزمالك بالثنائي سيد نيمار وأشرف روقا بدلا من الثنائي سيف الدين الجزيري وشيكابالا.

وتعرض أحمد الصغيري لاعب فاركو الي الإصابة وسالت منه الدماء عقب اصطدامه بمدافع الزمالك محمد عبد الغني فى الدقيقة 69 وخضع الي العلاج.

ولجأ طارق العشري مدرب فاركو الي نزول أحمد فؤاد بدلا من أحمد الصغيري بعد إصابة الأخير بلقاء الزمالك في الدقيقة 70.

وتصدى محمد سعيد شيكا حارس فاركو لفرصة خطيرة لنجم الزمالك مصطفي شلبي في الدقيقة 72 ويبعدها الي ضربة ركنية.

ودفع الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك باللاعب المغربي أحمد بلحاج بدلا من السنغالي ابراهيما نداي في الدقيقة 79.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح الزمالك أحرزه أحمد بلحاج في الدقيقة 83 فى شباك فاركو بداعي التسلل.

وأحرز احمد فتوح الهدف الثالث لصالح الزمالك فى شباك فاركو بالدقيقة 89 بعد تسلمه تمريرة من احمد بلحاج. 

كما ألغى حكم اللقاء هدفا احرزه زيزو لصالح الزمالك فى شباك فاركو بداعي التسلل فى الوقت بدل الضائع . 

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