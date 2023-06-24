هدية الرئيس.. تأثيث وفرش 15 شقة زوجية بشمال سيناء

انتهت أمانة حزب حماة الوطن في شمال سيناء، من تأثيث 15 شقة زوجية "عريس وعروسة" بقرى ومدن المحافظة، والذي تكفل الحزب بزواجهم بالمجان "، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمقبلين على الزواج من الشباب المتعثر من جميع مراكز محافظة شمال سيناء، وبرعاية حزب حماة الوطن بالمحافظة، بالتنسيق مع مركزية الحزب في القاهرة والقيادات الحزبية والمسؤلين.



عشش الزوجية:

وقال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم في الحزب أن فريق من الحزب تولى عملية نقل أثاث الوحدات السكنية الى عشش الزوجية كل في مكانه ، أستعدادا لحفل الزفاف الجماعي الذي سوف يقام بمدينة العريش.

وأضاف أمين التنظيم أن الأثاث تم شراءه بعناية شديدة من خلال المختصين وهو عبارة عن غرف نوم، وغرف أطفال وأجهزة كهربائية كاملة العدد من الأنواع الجيدة.



بدوره أكد المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن حفل الزفاف الجماعي سوف يقام في وسط مدينة العريش، في أحدى الصالات الراقية، يوم 14 من شهر يوليو القادم، بحضور المسؤلين التنفيذين والشعبيين من المحافظة، والذي سوف يحيه فنانيين من القاهرة وسيناء.

وقد تم الأسبوع الماضي عقد قران 15 عريس وعروسة من المقبلين على الزواج بمقر الحزب الكائن بوسط مدينة العريش، بحضور أقارب وأصدقاء العرائس، وكوادر وعناصر الحزب.



